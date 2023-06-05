مستشار وزير الخارجية الأوكراني: الهجوم المضاد ليس الضربة الأخيرة في الحرب

قال مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، إن الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لا يعني الضربة الأخيرة في هذه الحرب، مُرجعا ذلك إلى إتساع الجبهة وتعدد النقاط الساخنة.

وفي تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، رجح وقوف فيالق من متطوعين انفصاليين روس وراء إطلاق المُسيّرات التي هاجمت روسيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وحول زيارة الكاردينال ماتيو زوبي، خلال الساعات القليلة المقبلة، فلعاصمة الأوكرانية كييف، كمبعوث بابوي، في مهمة تهدف للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 16 شهرًا، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده تستقبل العديد من الوفود والمبعوثين الهادفين للتوصل إلى تسوية للأزمة، مؤكدًا أن هناك العديد من المبادرات التي تخدم هذا الهدف.

ولفت إلى أن العاصمة كييف لا تزال تمتلك المئات من ملاجئ الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر، كما أن حركة مترو الأنفاق لا تزال تعمل بشكل مستقر.

وأشار إلى أن بعض سكان العاصمة يلجأون للاحتماء بجراجات أو غُرف مجهزة في المدارس.

وكان مصادر أوكرانية، قد أبلغت «القاهرة الإخبارية»، أن معظم الملاجئ في العاصمة كييف وضعها حرج وليست جاهزة لأي طارئ.