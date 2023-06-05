وزيرة الخارجية الألمانية ووزير العمل الألماني يتوجهان إلى البرازيل

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، اليوم الاثنين زيارة مشتركة للبرازيل تستغرق 3 أيام.

وبالنسبة لبيربوك، من المرجح أن يكون تركيز محادثاتها السياسية في العاصمة برازيليا على علاقة البرازيل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالمناخ والبيئة.

يذكر أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لم يتخذ موقفا واضحا تجاه أوكرانيا حتى الآن في ظل الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة، وكان لولا دعا إلى وساطة دولية يقوم بها "نادي سلام" يضم بلده إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين.

ودعت دولة جنوب إفريقيا رؤساء دول "البريكس" الخمسة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى عقد قمة خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبرج.

وكان لولا أثار قدرا كبيرا من الانزعاج داخل الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن وجه انتقادات للمساعدات العسكرية التي يقدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول أخرى لأوكرانيا.

ويعتزم هايل، من بين أمور أخرى، بذل جهود محددة في البرازيل لتوظيف عمال مهرة لقطاع الرعاية في ألمانيا.

وبعد الزيارة المشتركة ستواصل بيربوك جولتها، حيث تتوجه مساء الأربعاء إلى كولومبيا وبنما، بينما يعود هايل إلى ألمانيا.

يذكر أن البرازيل هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية، التي ترتبط مع ألمانيا منذ عام 2008 بشراكة استراتيجية، كما تعد البرازيل البالغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة أهم شريك تجاري لألمانيا في أمريكا اللاتينية.