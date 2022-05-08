زياد بهاء الدين: مساهمة الحوار الوطني في انفراجة بملف الحبس الاحتياطي مكسب كبير

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن المحور السياسي الأهم بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه الأساس الذي استندت إليه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «الحوار الوطني دعوة إلى حوار سياسي للخروج من حالة الركود السياسي والمأزق الذي كنا فيه وما زلنا».



وأكد عدم ممانعته لإضافة المحاور الاقتصادية والمجتمعية إلى الحوار الوطني، لكنه رأى بأن النتائج الملموسة للحوار تتمثل في تحقيق انفراجة بملفات الحبس الاحتياطي، وقانون الانتخابات، وقانون البرلمان.



وأشار إلى الانفراجة بتلك الملفات تؤدي إلى انفراجة سياسية حقيقية، منوهًا أن الخروج بنتائج ملموسة لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة بالمحاور الاجتماعية والاقتصادية أمر صعب.



وأشاد بتعدد الآراء والأصوات داخل الحوار الوطني، مضيفًا: «النتائج الملموسة يجب أن تأتي من الحوار السياسي، والباقي نعتبره توصيات».



ونوه ان «الحوار الوطني ظلم بسبب تأخره والأزمة الاقتصادية»، معقبًا: «الناس مخها مشغول بالوضع الاقتصادي، والأمر لا يجعلنا ننتقص من قيمة الحوار ونستبعده، بل نقدره ونستفيد منه ونفرد له حجما حقيقيًا».



وذكر أنه من مؤيدي الاشتراك في الحوار الوطني، وإدلاء أصحاب الآراء بوجهات نظرهم والدفاع عنها والتمسك بها، مؤكدًا أن مساهمة الحوار في انفراجة فيما يتعلق ببعض المسجونين مكسب كبير.



وأكمل: «الأحزاب التي قلنا إنها ضعيفة ولا وجود لها، منذ عام تحاول التنسيق وكتابة أوراق مشتركة في مختلف المجالات، وهذه حالة جيدة نبني عليها».



وشدد على أن التوقع بالخروج من الحوار بنتائج ملموسة في كل المجالات غير منطقي ولا داع لتصوره، مختتمًا: «المشاركون دعوا لتبادل الرأي بشكل فيه قدر من الحرية ويجب أن نستفيد منه، وأتمنى الخروج بنتائج أساسية في المحور السياسي».