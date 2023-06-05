وفاة طفل أوكراني جراء حريق شب في نزل للاجئين شرقي ألمانيا

أعلن وزير داخلية ولاية تورينجن شرقي ألمانيا عن وفاة طفل أوكراني جراء حريق شب في نزل للاجئين في مدينة أبولدا الواقعة بالولاية.

وكتب الوزير جيورج ماير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على تويتر مساء اليوم الأحد:" مات اليوم في أبولدا طفل كان يبحث لدينا مع عائلته عن حماية من قنابل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. يمكننا أن نشعر باليأس في مثل هذه الأيام".

كانت الشرطة أعلنت بعد الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن وفاة شخص، كما تم الإعلان عن فقدان صبي/9 سنوات/، وعما إذا كان الطفل المفقود هو جثة الشخص المتوفى التي تم العثور عليها بعد الحريق، أوضحت الشرطة أنه لا يمكن التحقق من ذلك بشكل نهائي إلا بعد فحص الطب الشرعي.

وأضاف ماير:" سأفعل كل ما في وسعي لكشف سبب الحريق. يجب أن يكون هناك وضوح كامل في هذا الشأن".

ولم يتضح سبب الحريق بعد اليوم. ولا تزال التحقيقات جارية.

وأوضحت الشرطة أن الحريق أسفر عن وقوع إصابات لعدة أشخاص.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الحريق أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وفقا للمعلومات المتوافرة حتى ذلك الوقت.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أعربت عن مواساتها لضحايا الحريق، وكتبت الوزيرة على تويتر اليوم أن " التحقيقات حول ملابسات الحادث جارية. أجهزة الأمن التابعة للحكومة الاتحادية على اتصال دائم مع شرطة ولاية تورينجن وجاهزة لتقديم الدعم في أي وقت".

