أنجبت أم اسكتلندية خمسينية طفلتها بعد 25 عامًا من إجراء عمليات تلقيح صناعي فاشلة.



حيث تعرضت هيلين دالغليش من دينيستون في غلاسكو باسكتلاندا، إلى 21 محاولة حقن للحمل، كلفتها حوالي 100 ألف إسترليني، لكنها أخيرا استطاعت إنجاب طفلتها.



وأعربت هيلين البالغة من العمر 54 عامًا صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، عن سعادتها بعد سنوات من كسر قلبها، لم تفقد خلالها الأمل، لكنها مع ذلك لم تتخيل أن حلمها سيصبح حقيقة وتتحول لأم.



تصف هيلين شعورها وطفلتها بين يديها فتقول: "عندما تحصل على تلك المعجزة الصغيرة في النهاية، فإنك تنسى 25 عامًا من المعاناة، حتى الآن وأنا أنظر إليها لا أصدق أنني أم".



وانتقلت هيلين إلى قبرص في العشرينيات من عمرها، وبدأت في محاولات الإنجاب مع زوجها حينها عندما كانت في الـ28، ثم عادوا إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة، وعندما أظهرت الاختبارات عدم وجود مضاعفات تم تشخيصهم بـ"عقم غير مبرر".



كشفت الاختبارات في قبرص عن مشكلة محتملة في موضع رحم هيلين، لكنها قالت إن الأطباء في اسكتلندا غير قلقين، وخضعت الزوجة لـ4 عمليات تلقيح داخل الرحم، قبل الانتقال إلى التلقيح الاصطناعي.



وحصل الزوجان على مرة واحدة مجانية من التلقيح، بدعم من هئية خدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، وعلى مدار 20 عامًا تحملا سلسلة من محاولات التلقيح الفاشلة الممولة من القطاع الخاص على الرغم من إنتاج أجنة عالية الجودة.



وتحكي هيلين، أنها على مدار 25 عامًا كانت توقف محاولاتها لمدة عام أو عامين، لأن الأطباء قالوا إن عدم حملها غير معروف الأسباب: "كنت مدمرة تماما لكني كنت ألتقط أنفاسي وأقول حسنًا إذا كنت أريد هذا الطفل فعليا الحرص على العمل للوصول له".



تحملت هيلين عذابا لا يحتمل في كل مرة كان يحاول فيها المسعفون إعادة الجنين إلى رحمها: "لقد كان إجراءً مؤلمًا بشكل لا يطاق، وعندما طلبت أن يتم تخديري للإجراءات المستقبلية كانت النتيجة سلبية".



بعد مرور أكثر من عقد على رحلتها في التلقيح الاصطناعي، شاهدت هيلين استشاري اسكتلندي يتحدث عن العقم، وقررت تغيير العيادات، لكنها تعرضت للهزيمة مرة أخرى عندما أكد لها أن رحمها مائل بشدة، وأن جميع العمليات المستقبلية لنقل الأجنة قد ضاعت، ومنذ ذلك الوقت حملت هيلين 3 مرات لكنها عانت من إجهاض مفجع.



بعدها قررت هيلين، أن فرصتها الوحيدة لتصبح أما الآن، هي الموافقة على استخدام بويضات متبرعة، لكن على الرغم من إنتاج 10 أجنة قوية، إلا أنها تلقت أخبارا ساحقة بأنهم هلكوا جميعًا.



بعدها ذهب الزوجان لمركز للخصوبة، وفشلت المحاولة الأولى للزوجين عندما أجروا اختبارًا جينيًا على الأجنة، لكنهم صُدموا بتحقق الحمل في محاولتهم الثانية.



وعلى الرعم من أن هيلين أصيبت بمرض السكري وتسمم الحمل، وهي حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، لكن مع مرور كل شهر أصبحت أكثر ثقة بأنها ستلتقي أخيرًا طفلها، لتنجب طفلة بصحة جيدة في سبتمبر الماضي، وتصبح أما لأول مرة في سن الـ54.





