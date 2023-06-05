رئيس إيفونيك للكيماويات يحذر من كارثة بسياسة الطاقة في ألمانيا

قال كريستيان كولمان، المدير التنفيذي لشركة إيفونيك اندستريز، ثاني أكبر منتج للكيماويات في ألمانيا، اليوم الأحد إنه يجب أن تخفض ألمانيا أسعار الطاقة بشكل كبير من أجل صناعتها، وإلا ستخاطر بخسارة وظائف وضريبة الدخل.

وقال في مقابلة مع راديو "دويتشلاندفونك" إن خطة الحكومة لطرح سعر ثابت للطاقة يبلغ 06ر0 يورو لكل كيلووات في الساعة، بعد إضافة الضرائب والرسوم، لا تزال أزيد بحوالي عشر مرات ما تعرضه إيفونيك في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال كولمان: "ندفع أعلى الأسعار في العالم للكهرباء والطاقة في ألمانيا.. الوظائف الجيدة والجذابة التي تدعم هذا المجتمع، ودولة الرفاهية تلك، توجد في الصناعة، وهي تتعرض للخطر".

ويتباطأ تعافي الصناعة الألمانية من أزمة الطاقة التي شهدها العام الماضي، حتى بعد تراجع التكاليف من المستويات القياسية التي بلغتها في الصيف.

وبينما تعاملت شركات إنتاج المواد الكيميائية مثل إيفونيك ومقرها إيسن، وباسف مع أسعار مرتفعة، من خلال فرض المزيد من الرسوم على عملائها، تتحمل أعباء جراء التحول الهيكلي بعيدا عن الغاز الروسي الرخيص منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وقال كولمان: "نحن نتجه إلى كارثة في سياسة الطاقة".