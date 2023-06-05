قائد الوداد: خرجنا من ستاد القاهرة بأقل الأضرار

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يثق يحيى جبران، قائد الوداد المغربي، في نجاح فريقه بحسم لقب دوري الأبطال لصالحهم على حساب الأهلي بنهائي إفريقيا.

وصعب الأهلي من موقفه للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، بعد نهاية مواجهته للوداد المغربي بنتيجة 2-1، باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، أمس الأحد، ضمن ذهاب نهائي أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب مركب محمد الخامس، يوم 11 يونيو المقبل مباراة إياب نهائي إفريقيا بين الوداد والأهلي.

وقال جبران في تصريحات نقلتها الصحف المغربية:" حققنا نتيجة إيجابية أمام الأهلي في ستاد القاهرة، وخرجنا بأقل الأضرار".

أضاف:" سننتظر ما سيحدث في مباراة العودة بالدار البيضاء، وسنكون في الموعد لتجاوز نتيجة الذهاب".

أكمل:" أوجه التحية لكل زملائي بالفريق على قتالهم ولنا كل الأمل والفرصة في أن نقدم مباراة كبيرة بلقاء الإياب".

أتم:" علينا الاستعداد الجيد للمباراة الحاسمة لنكون أكثر جاهزية ونحسم اللقب لصالحنا أمام جماهيرنا".