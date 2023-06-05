 وفد أسترالي يدعو للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية - بوابة الشروق
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وفد أسترالي يدعو للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 6:27 م

دعا وفد أسترالي، برئاسة مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية لأنه أمر ضروري للبنان.

واستقبل ميقاتي الوفد الأسترالي، اليوم الإثنين في السرايا الحكومية -المقر الرسمي ومكان العمل لرئيس الحكومة اللبنانية في بيروت، في حضور سفير أستراليا في لبنان أندرو بارنز، ومستشاري ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وثمن الوفد خلال اللقاء "جهود الحكومة اللبنانية"، ودعا "للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لأنه أمر ضروري للبنان".

وتناول اللقاء "توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان وأستراليا، والخطة الإصلاحية الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة."

يذكر أن ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون كانت قد انتهت في 31 أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.


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