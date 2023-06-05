رئيس كوريا الجنوبية: اتخاذ إجراءات ضد الفساد المتعلق بدعم الحكومة للمنظمات المدنية

أمر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد المتعلق بالدعم الحكومي للمنظمات المدنية، وبالاستعادة الكاملة للأموال التي تم إساءة استخدامها، وذلك وفقا لما قاله المتحدث باسم الرئيس اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن المتحدث الرئاسي، لي دو وون، قوله إن الرئيس يون أصدر تعليماته عقب أن توصلت عملية مراجعة للدعم الحكومي الممنوح لنحو 12 ألف منظمة مدنية على مدار الـ3 أعوام الماضية إلى أن هناك 1865 واقعة مخالفة تتعلق بنحو 31.4 مليار وون "24 مليون دولار".

وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم بشدة مثل هذه الجماعات المدنية.

وقال كبير المتحدثين باسم الحزب يو سانج بوم في حوار إذاعي: "هذه منظمات إجرامية، وليست مدنية"، مضيفا أن نتائج المراجعة أظهرت أنها "منظمات إجرامية تحاول سرقة أموال الحكومة".

من ناحية أخرى، حث حزب سلطة الشعب الحكومة على اتخاذ إجراءات أخرى، مثل استعادة الأموال المنهوبة وفتح تحقيق مع منظمات أخرى لم تخضع لعملية المراجعة