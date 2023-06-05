بري: سأدعو لجلسة انتخاب رئيس جمهورية لبنان وأدرس التوقيت

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن نيته الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ولكنه يدرس التوقيت بعناية .

وقال بري لـصحيفة "اللواء" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين: "سأدعو إلى جلسة للمجلس، لكن سأحدد الموعد بعد الاطلاع على ما قاله النائبان ميشال معوض ومارك ضو وفي ضوء أجندة المواعيد لدي"، موضحاً أنه يدرس التوقيت بعناية.

وحول تقييمه لمواقف النائبين وهل ستطول عملية انتخاب الرئيس، قال بري: "لا يوجد في البلد توافق للأسف وعندما يحصل التوافق تنجلي الأمور".

وأشارت الصحيفة إلى أن قوى المعارضة، التي انضم إليها التيار الوطني الحر مرجحاً الدفَّة العددية لديها ، دفعت بالمرشح المعلن وزير المال السابق جهاد ازعور إلى حلبة المسرح الرئاسي الانتخابي، وطالبت نبيه بري بالدعوة دون تأخير المجلس النيابي لجلسة انتخاب، وليفز من ينال العدد الكافي من الأصوات (65 نائباً).

ولفتت إلى أنه في ما خص الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب، بعد تسمية الوزير ازعور، فإن المعلومات تتحدث عن موعد جلسة قد يتقرر، هذا الأسبوع، فالجلسة تعقد الخميس القادم أو الأسبوع المقبل.