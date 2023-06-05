زار نحو 650 ألف شخص، أكبر معرض يقام حتى الآن لأعمال الرسام يوهانس فيرمير، الذي عاش خلال الفترة من 1632 إلى 1675، في أمستردام، بحسب ما ذكره متحف ريكز بالعاصمة الهولندية يوم الأحد، بعد انتهاء المعرض الذي استمر 115 يوما.

وبذلك العدد يكون المعرض هو الأكثر حضورا في تاريخ المتحف.

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، تم عرض 28 من أصل 37 لوحة متبقية للرسام الهولندي الذي ينحدر من مدينة دلفت الهولندية، بما في ذلك أعمال مستعارة من مجموعات دولية.

كما قدمت متاحف ألمانية، من برلين ودريسدن وفرانكفورت، عددا من الأعمال الفنية.

ولم يسبق أن تم عرض الكثير من لوحات فيرمير في نفس الوقت.

وتم افتتاح معرض فيرمير في العاشر من فبراير. وبسبب الاهتمام الكبير، قام المتحف بتمديد ساعات الزيارة حتى 11 مساء.

وفيما يتعلق بالمعرض، تم فحص لوحات فيرمير بشكل مستفيض. وأعلن متحف ريجكس مواصلة فحص أربع لوحات.