الخطيب يهنئ رجال وسيدات تنس طاولة الأهلي ببطولة الدوري

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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي التهنئة إلى فريقي «الرجال والسيدات» في لعبة تنس الطاولة بعد فوزهم ببطولة الدوري.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون واللاعبات على مدار الموسم، وتحقيق الانتصارات التي تليق بالأهلي، وتصدره الترتيب بشكل يعكس تكاتف وتعاون منظومة العمل بالكامل.

وأشار رئيس النادي إلى ثقته في الأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات وإصرارهم على استمرار مسيرة الانتصارات خلال المرحلة القادمة، بما يسعد جماهير الأهلي ومحبيه.

وأكد رئيس النادي على أن التفوق الواضح لتنس الطاولة الأهلاوية يحمل كل عناصر المنظومة مسئولية مضاعفة الجهد والتركيز، للحفاظ على المكانة التي يتبوؤها النادي في اللعبة على كافة المستويات.