تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في 5 مقاطعات بجنوب أفريقيا

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، إنه تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في خمس مقاطعات من بين مقاطعات جنوب أفريقيا التسع، مشيرة إلى أنها سوف تصدر بيانا كاملا في وقت لاحق.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الصحة قالت إنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعات جاوتينج وفري ستيت وليمبوبو ونورث ويست ومبومالانجا.



وكان قد تم الاعلان عن تفشي الفيروس لأول مرة في 21 مايو الماضي في هامانسكرال بالقرب من العاصمة بريتوريا.



وكان وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، قد أعلن في 31 مايو الماضي تراجع تفشي مرض الكوليرا القاتل في جنوب أفريقيا.



وقال ديفيد ماهلوبو، نائب وزير المستوطنات البشرية، والمياه والصرف الصحي في جنوب أفريقيا في 22 مايو الماضي، إن الإخفاق في معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا ساهم في التفشي المميت لمرض الكوليرا الذي خلف 15 حالة وفاة على الأقل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.