كوريا الجنوبية وألمانيا تناقشان التعاون العسكري والحرب في أوكرانيا

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "كيم سيونج-كيوم"، بالمفتش العام الألماني للقوات المسلحة الجنرال "كارستن بروير" في سول، اليوم الإثنين لمناقشة الأمن الإقليمي، والحرب في أوكرانيا، والتعاون الثنائي، حسبما ذكر مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وخلال الاجتماع في مقر هيئة الأركان المشتركة، أعرب "كيم" و"بروير"، عن قلقهما من الحرب الطويلة الأمد في أوكرانيا، ووافقا على توحيد الجهود من أجل الاستقرار في أوروبا والسلام العالمي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

كما اتفقا على أنه يتعين على الدولتين توسيع نطاق التعاون الثنائي من أجل الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعرب "كيم" عن امتنانه لألمانيا والمجتمع الدولي، قائلا إن تنفيذهم الحازم للعقوبات على كوريا الشمالية ساهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وطالب أيضا بمواصلة دعم سياسات سول للسلام.