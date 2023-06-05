تعديلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بالمقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تعديلات مرورية؛ لتنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم.

وأشارت إلى أنه تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم، وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحي بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى)، وتنفيذ بعض الأعمال بتقاطعي شارعي "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل، فسيتم الغلق الكلي لشارع محمد مقلد في الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس.

وأوضحت أنه بالنسبة للاتجاه القادم من شارع محمد مقلد باتجاه محور مصطفى النحاس، فسيسلك يساراً شارع هشام لبيب، فيميناً لشارع شريف الرساوي باتجاه محور مصطفى النحاس؛ وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 13 يوماً.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.