كوريا الجنوبية تفوز على نيجيريا وتبلغ المربع الذهبي بمونديال الشباب

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في الأرجنتين، وذلك عقب تغلبه على نظيره النيجيري 1 / صفر، ضمن منافسات دور الثمانية بالمسابقة.

وانتهى الشوطان الأول والثاني بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب كوريا الجنوبية في التسجيل في الدقيقة 95 بالشوط الإضافي الأول عن طريق شوي سوك هيون.

وسيلعب منتخب كوريا الجنوبية، الذي كان قد فاز على منتخب الإكوادور في دور الستة عشر، مع نظيره الإيطالي في الدور قبل النهائي يوم التاسع من يونيو الجاري.