فيلم «كيف تجعل إثنان يقعان في الحب» يشارك في مهرجان SWIFF بالولايات المتحده الأمريكية

أعلنت مدرسة سينما الجزويت بالقاهرة،عن مشاركة الفيلم التسجيلي المصري"كيف تجعل إثنان يقعان في الحب" في المسابقة الرسمية لمهرجان التأثير العالمي للطلاب" SWIFF "الذي يقام في مدينة نيو جرسي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 25 يونيو الجاري.

الفيلم من إخراج بسمة شيرين،ومن إنتاج مركز جزويت القاهرة الثقافي،والفيلم شارك الفترة الأخيرة في عدة مهرجانات سينمائية وحصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في فئة أفلام الطلاب الوثائقية في مهرجان منصات للأفلام القصيرة في دورته السابعة،كما حصل على المركز الأول في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة في دورته العام الماضي.

كما كان له مشاركة متميزة أيضا في مهرجان الفيلم الدولي للمرأة"بعيونهن"في تونس،وشارك في ملتقى رؤية للشباب الذي ينظمة المركز القومي للسينما،والفيلم تدور فكرته حول بحث مخرجة شابة عن الحب وكيفية خلقه بين شخصين،فتقرر عمل تجربة لإيقاع شاب وفتاة في الحب بعد إقناعهما بصنعها فيلما رومانسيا عنهما.



