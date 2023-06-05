قال المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين، إن حجم الاستثمارات في قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2011 إلى 2014 كانت 0%.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أنّ الديون على وزارة البترول قبل 2014 بلغت 6.3 مليار دولار، في ظل غياب الاستقرار في تلك الفترة، ما حال دون ضخ استثمارات.

وأشار إلى أنّ شركات كانت تعمل في مصر على مدار 50 سنة، توقفت عن العمل بشكل كامل في تلك الفترة، ما زاد من حجم التحديات على هذا القطاع.

ونوه بأن حجم إنتاج الغاز الطبيعي انخفض أيضا في تلك الفترة إلى -11%، ما يعني أن الدولة واجهت عجزا بهذه النسبة.

وأفاد بأن الدولة قبل ثورة 25 يناير كانت تصدر الغاز الطبيعي، لكن بعدها تحولت إلى مستورد بكميات كبيرة جدا، بتكلفة وصلت إلى 2.5 مليار دولار شهريا.