سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة لا تستجيب للتواصل بالقرب من واشنطن

اعترضت مقاتلات من سلاح الجو الأمريكي، بعد ظهر أمس الأحد، طائرة خفيفة كانت تحلق بالقرب من واشنطن، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وجاء في بيان لقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية "نوراد"، أن طائرة مقاتل إف-16 اعترضت طائرة مدنية، طراز "سيسنا 560 ستيشن" نحو الساعة 3:20 مساء (2020 بتوقيت جرينتش) أثناء تحليقها فوق واشنطن العاصمة وشمالي ولاية فيرجينيا.

وأوضح البيان، أن الطيار لم يستجب للاتصالات، وقد سقطت الطائرة سيسنا في وقت لاحق بالقرب من غابة جورج واشنطن الوطنية بولاية فيرجينيا، وحاولت "نوراد" إجراء اتصال بالطيار، حتى تحطمت الطائرة.

وتابعت "نوراد"، إن الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي استخدمت قنابل مضيئة "في محاولة للفت انتباه الطيار"، مضيفة أنه تم السماح للطائرة بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت وربما سمع سكان المنطقة دوي انفجار صوتي.

وأضافت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن الطائرة الصغيرة التي أقلعت من مدينة إليزابيثتون بولاية تينيسي، سقطت بالقرب من مونتيبيلو بولاية فيرجينيا، إلى الجنوب من واشنطن. وكان مقررا لها الهبوط في لونج آيلاند في نيويورك.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك أي طارئ طبي على متن الطائرة أدى إلى عدم استجابة الطيار، كما لم يتضح ما إذا كانت الطائرة الصغيرة انتهكت القيود المتعلقة بالتحليق في المجال الجوي فوق واشنطن والمنطقة المحيطة بها.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، كان على متن الطائرة الخفيفة 4 أشخاص، ولم تتوفر عنهم أي تفاصيل حتى الآن.

ونقلت "سي إن إن"، عن مصدر مطلع، القول إن الجيش لم يسقط الطائرة.

وكان دوي صوت انفجار شديد أثار دهشة الكثيرين في واشنطن وولايتي فيرجينيا وميرلاند المجاورتين بعد ظهر أمس الأحد.