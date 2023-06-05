رئيس مجموعة فيتول لتجارة الطاقة يتوقع نمو طلب الصين على النفط

قال رئيس مجموعة فيتول لتجارة الطاقة في آسيا مايك مولر في البث اليومي على منصة بودكاست لمجموعة الاستشارات "جلف إنتليجنس" في دبي إن طلب الصين على الطاقة لا يزال أمامه المجال للنمو، ليقدم تحسنا محتملا في أسوق النفط في وقت لاحق من العام الجاري، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة لا تزال تثير قلق التجار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن مولر قوله إن "الصين على المدى المتوسط تبدو فى حالة طيبة نسبيا.. أرى أن بيانات التنقل في الصين، جيدة، بل قوية" في حين أن استخدام الديزل في الصناعة والشحن "مخيب للآمال بدرجة أكبر قليلا".

وتعوض الصين "جزءا كبيرا" من النقص العالمي في الطلب على وقود الطائرات، الذي لا يزال أقل بمقدار 250 ألف إلى 300 ألف برميل/يوميا عن مستويات عام 2019.

وأضاف مولر أن البيانات الاقتصادية الإجمالية من الصين "لا تمنح الثقة" للأسواق، مما يتسبب في تراجع أسعار النفط الآن، مع انتظار التجار لرؤية دليل على زيادة الطلب.

