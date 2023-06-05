 رئيس مجموعة فيتول لتجارة الطاقة يتوقع نمو طلب الصين على النفط - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 3:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

رئيس مجموعة فيتول لتجارة الطاقة يتوقع نمو طلب الصين على النفط

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 3:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 3:11 ص

قال رئيس مجموعة فيتول لتجارة الطاقة في آسيا مايك مولر في البث اليومي على منصة بودكاست لمجموعة الاستشارات "جلف إنتليجنس" في دبي إن طلب الصين على الطاقة لا يزال أمامه المجال للنمو، ليقدم تحسنا محتملا في أسوق النفط في وقت لاحق من العام الجاري، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة لا تزال تثير قلق التجار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن مولر قوله إن "الصين على المدى المتوسط تبدو فى حالة طيبة نسبيا.. أرى أن بيانات التنقل في الصين، جيدة، بل قوية" في حين أن استخدام الديزل في الصناعة والشحن "مخيب للآمال بدرجة أكبر قليلا".

وتعوض الصين "جزءا كبيرا" من النقص العالمي في الطلب على وقود الطائرات، الذي لا يزال أقل بمقدار 250 ألف إلى 300 ألف برميل/يوميا عن مستويات عام 2019.

وأضاف مولر أن البيانات الاقتصادية الإجمالية من الصين "لا تمنح الثقة" للأسواق، مما يتسبب في تراجع أسعار النفط الآن، مع انتظار التجار لرؤية دليل على زيادة الطلب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك