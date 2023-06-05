إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، اعتزال كرة القدم في سن الـ 41، بعد مسيرة امتدت 24 عامًا في الملاعب العالمية.

وكان فريق ميلان قد اختتم مبارياته في الدوري الإيطالي مساء الأحد، بالفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 - 1، لينهي موسمه في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وعقب نهاية المباراة، ودعت جماهير ميلان إبراهيموفيتش الذي كان قد تأكد رحيله عن الفريق بشكل رسمي في وقت سابق، ولكن المهاجم السويدي نزل إلى أرض الملعب لتكريمه، وأثناء التكريم أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وخاض إبراهيموفيتش في مسيرته مع كرة القدم 819 مباراة، سجل خلالهم 493 هدفا، إلى جانب صناعة 201 آخرين.