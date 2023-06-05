تجمع المدينة المنورة الصحي يُطلق حملة توعوية بـ 14 لغة في منافذ قدوم ومغادرة الحجاج

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الاثنين، حملة توعوية وتثقيفية تستهدف ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المدينة المنورة بـ 14 لغة، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الحجاج.

وأوضح التجمع - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن الحملة التوعوية - التي انطلقت مطلع شهر ذو القعدة الجاري تزامنا مع قدوم أولى رحلات القدوم الجوية لضيوف الرحمن للمدينة المنورة - شملت تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين، وحافلات النقل الترددي ومراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية، بالإضافة إلى منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت كذلك مختلف الوسائل الاعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات توعوية بعدد من اللغات أبرزها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية، بالإضافة إلى اللغة العربية، مدعمة بأفلام توعوية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ولأول مرة في تجمع المدينة الصحي بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن الجولات الميدانية لفرق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج وعدد من الفنادق ودور الإيواء لإيصال الرسائل الصحية من خلال 14 لغة، بهدف الوصول لحج صحي وآمن، مبينا أن الرسائل تتضمن أبرز الموضوعات التي تكفل ذلك بدايةً من التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والاجهاد الحراري والجفاف والتسمم الغذائي والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها.

وفي السياق، تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة تقديم خدماتها في منفذ جديدة عرعر، وذلك من خلال صالة الحجاج التي استحدثتها الهيئة مؤخرًا بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لحجاج العراق، وتحقيق انسيابية ومرونة الإجراءات من جميع الجهات العاملة بالمنفذ.

وتقع صالة الحجاج التي تم تطويرها من قبل الهيئة على مساحة 9000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف حاج، وأكثر من 400 حافلة يوميا، حيث خصصت الهيئة 68 كاونترا للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة، ومرافق مخصصة لتقديم الخدمات الصحية من وزارة الصحة، وجميع القطاعات الأمنية ذات العلاقة.

وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال خطتها التشغيلية في موسم الحج وعبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية إلى تحقيق أفضل الخدمات الجمركية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بما يتماشى مع تطلعات القيادة المتمثلة في تسهيل دخول ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات لهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم