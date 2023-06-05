الفاتيكان يطلق نداء من أجل السلام بجانب 30 من الفائزين بجوائز نوبل

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يعتزم بابا الفاتيكان فرانسيس ونحو ثلاثين من الفائزين بجوائز نوبل من مختلف أنحاء العالم إطلاق نداء مشترك من أجل السلام والأخوة تحت شعار "لستم بمفردكم" في ساحة القديس بطرس يوم السبت المقبل

وقال الكاردينال الإيطالي ماورو جامبيتي اليوم الاثنين إن الفاتيكان يأمل في جمع مليار توقيع للنداء، مضيفا أن "هذه عملية طويلة.. وتستغرق وقتا".

وسيكون الفائزون بجوائز نوبل أول من يجتمعون للتوقيع على النداء في الصباح.

ومن بين الفائزين بجوائز نوبل، ناشطة حقوق الإنسان الأيزيدية ناديا مراد وليخ فاونسا الرئيس البولندي السابق وزعيم نقابة تضامن العمالية.

ومن المقرر أيضا أن تنضم منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى الحملة.

ويعتزم بابا الفاتيكان إلقاء كلمة للجمهور عصر السبت ثم يطلق النداء.

ومن المتوقع أن تشترك في الفعالية عبر البث المباشر ثمانية مواقع أخرى حول العالم، مثل القدس وبوينس ايرس وبرازافيل في جمهورية الكونغو.

ويأتي هذا في الوقت الذي يكثف فيه الفاتيكان جهوده لتحقيق السلام في أوكرانيا.

ويزور الكاردينال ماتيو زوبي، المبعوث الذي عينه بابا الفاتيكان لأوكرانيا، كييف اليوم الاثنين.

وقال الفاتيكان إن المبعوث سوف يتواجد في العاصمة الأوكرانية اليوم وغدا الثلاثاء "للانصات بعناية لأوكرانيا بشأن احتمالات تحقيق سلام عادل".

وأضاف الفاتيكان أنه يريد دعم " لفتات الانسانية" من شأنها أن تساعد في الحد من التوترات.

وكان البابا قد كلف زوبي، وهو أيضا رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، بترأس مهمة في أوكرانيا مطلع هذا الشهر.