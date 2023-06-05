تحدث مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، عن فوز الفريق الأحمر أمام الوداد المغربي بهدفين لهدف، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي، على ستاد محمد الخامس يوم الأحد القادم، في إياب نهائي دوري الأبطال.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «نحن نلعب في نهائي إفريقيا أمام أقوى فريق بالقارة، ويملك إمكانيات فنية رائعة، ومتوقع أن يكون هناك ندية بين الفريقين».

وأضاف: «النتيجة كانت من الممكن أن تتغير ونفوز بأكثر من هدفين، لولا القرارات التحكيمية التي قلبت المباراة، وكنا نستحق الحصول على ركلة جزاء وهناك طرد للاعب الوداد لم يتم احتسابه أيضًا، ولكن الأهم أننا حققنا الانتصار ولم نخسر».

وتابع مدرب الأهلي: «أثق في اللاعبين ولدي يقين أننا قادرون على التسجيل في المغرب والعودة باللقب إلى القاهرة، ونحن سعداء بالمكسب في مباراة اليوم».

وواصل: «هناك فترة بالمباراة قل فيها تركيز اللاعبين، أصبح جميعهم يهاجم على حساب الواجبات الدفاعية، إلى جانب التسرع في القرارات وأخطاء مننا تسببت في استقبالنا هدفا، وتأخير التغييرات مني هو السبب في الهدف».

وأكمل كولر: «سأشاهد مباراة اليوم مرة أخرى، وذلك لرؤية جميع الأخطاء من أجل تفاديها قبل مواجهة الإياب، لكي نستعد بشكل جيد لها».

وأتم: «علمت أن حكم مباراة الإياب سيعتزل بعد النهائي، وهذا أمر مزعج بالنسبة لنا، كيف يتم اختياره من قبل كاف، وهو أمر غريب للغاية ولكن نتمنى أن يكون حكما عادلا في المباراة».