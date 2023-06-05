محكمة عليا باليابان ترفض إعادة محاكمة امرأة في عمر الـ95 في جريمة قتل عام 1979

قضت محكمة عليا في جنوب غرب اليابان، اليوم الاثنين، برفض إعادة محاكمة امرأة تبلغ من العمر 95 عاما في جريمة قتل رجل في مدينة أوساكي بمحافظة كاجوشيما في عام 1979.



وأيد فرع ميازاكي بمحكمة فوكوكا العليا رفض محكمة كاجوشيما الجزئية الالتماس الرابع لإعادة المحاكمة الذي قدمته أياكو هاراجوتشي، التي قضت عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.



كما رفضت المحكمة العليا، برئاسة القاضي ماساو ياسو، إعادة محاكمة زوج هاراجوتشي السابق.



وبحسب قرار إدانتها، تآمرت هاراجوتشي مع أقارب لها، منهم زوجها السابق، لقتل شقيق زوجها، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 42 عاما، عن طريق خنقه بمنشفة في وقت متأخر من 12 أكتوبر عام 1979. ودفنوا جثته في السماد في حظيرة للأبقار في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.



وقبل نحو ساعتين من جريمة القتل، وجد اثنان من الجيران الضحية مخمورا ومستلقيا بالقرب من مزراب في المدينة، وتم نقله إلى منزله في شاحنة.