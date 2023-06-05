استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين

أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت اليوم الإثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 1ر57 نقطة، مقابل 4ر56 نقطة خلال أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتزامن الارتفاع الكبير في المؤشر الرئيسي مع زيادة أقوى في الأعمال الجديدة التي حصل عليها مقدمو الخدمات في الصين خلال مايو الماضي. وبلغ معدل نمو القطاع ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، حيث أشار أعضاء لجنة المؤشر إلى التحسن المستمر في أحوال الطلب وعدد العملاء منذ رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات الشهر الماضي إلى 6ر55 نقطة مقابل 6ر53 نقطة خلال الشهر السابق.

وأظهرت بيانات مايو الحالي ارتفاعا في المؤشر المجمع للطلبيات الجديدة لدى قطاعي التصنيع والخدمات والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه ظل النمو في طلبيات التصدير هامشيا. وبالنسبة للتوظيف، فإن الخفض السريع للعمالة في قطاع التصنيع بدد تأثير الزيادة الطفيفة للتوظيف في قطاع الخدمات، مما أدى إلى تراجع المؤشر المجمع للتوظيف بنسبة طفيفة.

