محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم، ومحلات الجزارة والمخابز، والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كل السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، والطب البيطري بمدينة قطور وقرى "بلتاج وسبرباي بمركز طنطا"؛ للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة، والأسماك، ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، والتأكد من توافرها بكميات كافية، وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وحررت الجهات المختلفة خلال الحملة، 54 محضرًا وضبطت 84.5 كيلو لحوم وأسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما تحفظت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، على 40 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و30 كيلو فسيخ مشتبه في صلاحيتهم، فضلًا عن سحب عينة بميت حبيش البحرية، و10 كيلو لحوم بالعظام بلدية ذبح خارج المجازر، و4.5 كيلو لحوم بلدية الذبح خارج المجازر بمحل جزارة باخناواي.

كما حررت مديرية الصحة بالغربية، 17 محضر مخالفة للقرار 96 بعدم وجود اشتراطات صحية، و6 محاضر مخالفة للقرار 97 بعدم وجود شهادة صحية.

فيما حررت مديرية التموين، 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضري نقص وزن خبز سياحي.

كما حررت هيئة سلامة الغذاء، 12 محضر نقص اشتراطات صحية، فضلًا عن إعدام 5 كيلو فسيخ، وكيلو ونصف برجر، و40 عبوة مياه غازية كنز، و10 علب عصير، و15 علبة زبادي، و5 أكياس ربع كيلو كاتشب.

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدًا استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم"، على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)، أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.