تغريم شركة أمريكية لتربية الكلاب 35 مليون دولار

وقالت الشركة في بيان إنها بارتكاب الجرائم التي أدينت بسببها "وبعدم توفير الظروف والبنية التحتية المناسبة وعدم تعيين الموظفين الملائمين وقعنا في تقصير وانتهكنا المعايير المطلوبة لرعاية الحيوانات ونعتذر للجميع عن الإيذاء الذي سببناه".

وعثرت سلطات التحقيق على عدد من الكلاب التي تم قتلها بدلا من تقديم الرعاية الطبية لها، ومساعدتها على التعافي من أمراض بيطرية بسيطة.

كما وجدوا أن الشركة كانت تقدم للحيوانات طعاما رديئا يحتوي على الديدان في غالب الأوقات، بل وأحيانا لم تكن تقدم لهم الطعام من الأساس.

وأدى إنقاذ 4 آلاف كلب من مجمع الشركة الصناعي في صيف 2022، إلى حملة قومية عبر الولايات المتحدة شاركت فيها مراكز إيواء ودعم الحيوانات لإيواء هذا العدد الهائل من الكلاب.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الإثنين إن الشركة اعترفت بأنها "خرقت قانون حقوق الحيوانات بعلم تام بعدم توفير الحاجات الأساسية للكلاب بين خروقات أخرى منها عدم توفير الرعاية الطبية، ولا الطاقم المناسب لإبقاء الظروف المعيشية للكلاب في حدها الأدنى على الأقل، داخل مجمع الشركة".

كما اعترفت الشركة أيضا بخرق قانون الحفاظ على مصادر المياه من التلوث بعدم معالجة المياه قبل صرفها من المجمع الخاص بالشركة في منطقة كامبرلاند بولاية فيرجينيا، ما أدى لإيذاء الكلاب، والإضرار بالطبيعة.