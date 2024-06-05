الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران وتدعوها إلى التعاون

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا، اليوم الأربعاء، يدين إيران، ليزداد عمق الخلاف الدبلوماسي بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

واقترح دبلوماسيون أوروبيون الإجراء بعدما أفاد مفتشو الوكالة بأن إيران لم تقدم لهم العون لحسم تحقيق بشأن جزئيات اليورانيوم، يفترض أنها ترجع لعقود وتم رصدها في مواقع لم يتم الإعلان عنها.

وصوتت 20 دولة، معظمها غربية، لصالح القرار، الذي عارضته الصين وروسيا، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، مع غياب عضو واحد، وفقا لدبلوماسيين شاركوا في الاجتماع.

وقدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مشروع القرار، الذي جاء فيه أن "من الضروري والعاجل" أن تتعاون إيران في مسألة المواد الانشطارية التي لم يتم تفسيرها.

وحال لم تقدم إيران إيضاحا، ستطالب الدول بإجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييما محدثا عن "الوجود المحتمل لمواد نووية لم يتم الإفصاح عنها، أو استخدامها لأغراض غير سلمية.