كوريا: تعاون مع الدول الإفريقية في مجال الشئون البحرية ومصايد الأسماك على هامش القمة الكورية الإفريقية

ستستضيف وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية، مؤتمر التعاون الدولي لعام 2024 بشأن المحيطات ومصايد الأسماك مساء اليوم الأربعاء في أحد فنادق سيول، وذلك لاستكشاف الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون في المبادرات البحرية ومصايد الأسماك مع الدول الجزرية الساحلية في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا (منذ 2014).

واحتفالا بعامه الحادي عشر في عام 2024، يعمل مؤتمر التعاون الدولي المعني بالمحيطات ومصايد الأسماك على جمع الدول الجزرية الساحلية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا البحرية ومصايد الأسماك الدولية واستكشاف سبل تعزيز التعاون.

وفي هذا العام، سيتم عقد المؤتمر بالاشتراك مع الدول الإفريقية خلال القمة الكورية الإفريقية المنعقدة على مدار يومي 4 و5 يونيو الجاري، وسيحضر المؤتمر مسئولون من وزارة البحار ومصايد الأسماك ومنظمة الأغذية والزراعة في 12 دولة ساحلية إفريقية رئيسية، بما في ذلك رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، ووزير تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في غانا، مافيس هاوا كومسون، ووزير مصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق في سيشيل، جان فرانسوا فيراري، كما سيحضر المؤتمر وزير المحيطات والمصايد الكوري، كانغ دو هيونغ؛ لتمثيل الحكومة الكورية مع وفد من القطاع البحري ومصايد الأسماك.

وسيؤكد المؤتمر، الذي سيعقد تحت شعار "التعاون البحري ومصائد الأسماك من أجل مستقبل أفضل"، أهمية التعاون العالمي المشترك في مجالات تشمل الاستجابات لأزمة المناخ والحفاظ على البيئة البحرية.

وعلى وجه الخصوص، سيناقش المؤتمر سبل توسيع التعاون من أجل النمو المشترك والتنمية المستدامة في المجال البحري ومصايد الأسماك بين كوريا والدول الأفريقية. وتحقيقًا لهذا الهدف، ستدعو حلقة النقاش، التي ستكون جوهر البرنامج، وزير تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في غانا، والمستشارة والسفيرة نانسي كاريجيثو للاقتصاد الأزرق في المكتب التنفيذي لرئيس كينيا، والمستشار سيباستياو بيريرا لدى وزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا بيساو، لمناقشة مبادرات التعاون البحري ومصايد الأسماك مع كوريا.

وخلال المحادثات، ستشارك غانا خططها كدولة تركز على مصايد الأسماك في غرب أفريقيا لتوسيع التعاون في مجالات تنمية مصايد الأسماك، بما في ذلك تدريب البحارة على سفن الصيد وبناء القدرات لمكافحة القرصنة والقضاء على الصيد غير القانوني.

بالإضافة إلى ذلك، ستناقش كينيا، التي أبدت اهتمامًا قويًا بتوسيع النطاق الدولي لبحارتها وطاقمها البحري، خططًا للتعاون في مجالات تطوير وتوسيع برامج تدريب البحارة. وستستكشف غينيا بيساو، وهي دولة تركز بشكل أساسي على عمليات الصيد على نطاق صغير، مبادرات الاقتصاد الأزرق القائمة على البحر، بما في ذلك بناء موانئ صيد صغيرة الحجم ومستودعات تخزين باردة يمكن للصيادين المحليين استخدامها.

وعلى هامش المؤتمر، ستوقع وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية مذكرات تفاهم مع اثنتين من الدول الساحلية الكبرى في أفريقيا -كينيا وسيشيل- في نفس اليوم لتعزيز التعاون الدولي. وتخطط الوزارة لتعزيز التعاون في مجال مصايد الأسماك وصيد الأسماك مع كينيا.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز التعاون مع سيشيل بشكل أكبر في مجالات بناء مصادر مستقرة لموارد مصايد الأسماك في المحيط الهندي، وفي مكافحة ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقال وزير المحيطات والمصايد الكوري، كانغ دو هيونغ، في بيان اطلعت "الشروق" على نسخة منه: "من الضروري تجميع رؤى أصحاب المصلحة في مجال الملاحة البحرية ومصائد الأسماك في جميع أنحاء العالم؛ لضمان التنمية المستدامة للمحيطات وترجمة هذه المناقشات إلى إجراءات ملموسة". وأضاف: "ولتحقيق هذا الهدف، ستواصل كوريا تعزيز التعاون مع الدول الساحلية في أفريقيا والدول في جميع أنحاء العالم".