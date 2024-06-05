تقرير أممي: أكثر من مليون شخص في غزة يواجه الموت والجوع بحلول منتصف يوليو

توقع تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، أن يواجه أكثر من مليون شخص في غزة الموت والجوع بحلول منتصف يوليو، إذا لم تتوقف الحرب.

وجاء في التقرير الخاص ببؤر الجوع الساخنة في العالم، أنه: "ما لم تنته الأعمال العدائية، وتُمنح الوكالات الإنسانية حق الوصول الكامل (للمناطق المتضررة)، وتُستعاد الخدمات الأساسية، فمن المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص – نصف سكان غزة – الموت والجوع (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي) بحلول منتصف يوليو".

وحذر التقرير أيضا من التداعيات الإقليمية الأوسع للأزمة والتي قال إنها تهدد بتفاقم احتياجات الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل في لبنان وسوريا.

وأعرب التقرير عن القلق البالغ من وضع الأمن الغذائي في سوريا واليمن، لا سيما في ظل التوقعات بتفاقم الظروف المهددة للحياة في الأشهر المقبلة.

وتوقع التقرير أيضا زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي في 18 "بؤرة ساخنة" للجوع في العالم.

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة للمساعدة في منع المجاعة في غزة والسودان، ومزيد من التدهور في أزمات الجوع المدمرة في هايتي ومالي وجنوب السودان.