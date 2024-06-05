الرئاسة التركية تنفي تجريد أردوغان من بعض صلاحياته

دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن «المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان، من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات».

وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية في بيان الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703.

وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.

ولفت البيان، الذي نشرته وكالة «الأناضول»، إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط.

وأضاف: «قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا».

وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول القرارات حيز التنفيذ بعد 12 شهراً، وأنه بناءً على ذلك لا يوجد أي تغيير فيما يتعلق بالإجراءات الحالية.

وأكد المركز أن المراسيم الرئاسية بشأن إجراءات تعيين المدراء العامين في المؤسسات والمنظمات العامة ما زالت سارية المفعول.

كما لفت إلى أنه يتم تعيين رؤساء الجامعات من قبل الرئيس وفقًا للمادة 130 من دستور الجمهورية التركية، والمادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 2547.