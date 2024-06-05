إزالة تعديات على 146 فدانا بصحراء مدينة العاشر من رمضان

شن جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة بإشراف المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز، ورئاسة المهندس محمد حلاوة، مدير قسم الإشغالات، لتنفيذ 3 قرارات إزالة على اراضي ملك للجهاز.

شارك في الحملة إدارة الاشغالات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن وإزالة التعديات بالهيئة، والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقوة من مديرية امن الشرقية.



أسفرت الحملة عن إزالة كل أوجه التعدي على 146 فدانا، وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة.



