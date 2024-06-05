دبلوماسية مستقيلة من الخارجية الأمريكية بسبب حرب غزة: تعرضت للإسكات والتهميش

أجرت مذيعة شبكة «CNN» بيكي أندرسون، مقابلة مع الدبلوماسية هالة راريت، التي استقالت من وزارة الخارجية الأمريكية بسبب سياسة إدارة بايدن بشأن الحرب في غزة.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية إنها تعرضت للإسكات والتهميش بسبب النصيحة التي قدمتها، مشيرة إلى أن نصائحها مبنية على خبرة ممتدة لـ18 عامًا؛ عملت خلالها في اليمن وقطر.

وأضافت: «لقد كان للأمر تأثير صادم للغاية، نحن خبراء هذه القضية على الأرض، نحن من نعيش في هذه البلدان، ودرسنا التاريخ بشكل مكثف، ونعرف خبايا هذه البلدان، ويمكنني أن أقول في حالتي الخاصة، تم إسكاتي وتم تهميشي بسبب النصيحة التي كنت أقدمها».

وأشارت إلى «إبعادها عن حضور الاجتماعات وكذلك تلقي رسائل البريد الإلكتروني»، مضيفة: «لقد قيل لي ألا أطلع بعض كبار المسئولين لأنني أعربت عن مخاوفي بوضوح شديد».

ولفتت إلى أن «مخاوفها لم تتعلق برأيها الشخصي أبدًا، لكنها كانت مبنية دائمًا على ما رصدته بصفتها دبلوماسية، وبناء على خبرتها في مختلف أنحاء المنطقة».

ونوهت أن «ما رصدته عبر وسائل الإعلام العربية كان مثيراً للقلق الشديد»، مضيفة: «عملت على توثيق وتسجيل المشاعر المعادية للأمريكيين، والتي لم أشهد لها مثيلاً من قبل، بما في ذلك أثناء حرب العراق. لقد كان من غير المقبول بالنسبة لي الاستمرار في تقويض الولايات المتحدة في مختلف أنحاء المنطقة، ولقد كنت أدق ناقوس الخطر».

واستطردت: «إن هذا يشكل خطراً علينا، إنه يقوض أمننا القومي الأمريكي، يجب علينا أن نغير مسارنا. ورغم كل الجهود التي بذلناها، فقد كان الرد: شكرًا لك، نحن نقدر ذلك، ولكن من فضلك، ابق هادئة بشكل أساسي».

وأعربت عن أملها في أن «توقظ استقالتها واستقالة مسئولين آخرين الإدارة الأمريكية»، مختتمة: «إننا وطنيون ونفعل هذا من أجل بلدنا، وسواء كان ذلك من الداخل أو الخارج، فآمل أن الإدارة ستستمع وتحاول تغيير المسار من أجل جميع المعنيين».