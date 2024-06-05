محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء بمكتبه، أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالسفير على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن قوة العلاقات المصرية الأسترالية تكمن في وجود العديد من التبادلات التجارية بين البلدين، وأن هناك سعيًا دائمًا لإيجاد مجالات للتطوير وخلق فرص تعاون جديدة.

من جانبه، أكد السفير ما قاله المحافظ، مشيرًا إلى أن أستراليا تصدر الفول والقمح والشعير واللحوم والصوف والألومنيوم إلى مصر، وتستورد السجاد وبعض الأجهزة الإلكترونية منها.

وأشار المحافظ إلى أن الإسكندرية مدينة سياحية وتاريخية من الدرجة الأولى، فهي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع في التاريخ، وهو شارع النبي دانيال، كما تضم مطارًا دوليًا، معربًا عن رغبته في زيادة التبادل السياحي بين الإسكندرية وأستراليا.

وأضاف السفير أنه زار الإسكندرية أكثر من مرة، وأن هناك العديد من الأماكن السياحية الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف المجوهرات الملكي.

وأشار إلى أن مدينة جميلة مثل الإسكندرية تواجه العديد من التحديات.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أن التغيرات المناخية تعد من أهم التحديات التي تواجه المدينة، لذا قامت الدولة المصرية بالعديد من المشاريع لمواجهة هذه التغيرات، ومن أهمها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

وثمن السفير جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن استقرار مصر الدائم يعد إنجازًا كبيرًا وهامًا لجميع الدول المجاورة نظرًا لمكانتها الاستراتيجية الهامة في المنطقة.