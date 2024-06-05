طلاب جامعيون ألمان يساعدون الأطفال على التعلم مقابل السكن المجاني

قد يكون من الغريب رؤية طالب جامعي يجلس بجوار تلميذ في المرحلة الابتدائية داخل نفس الفصل الدراسي، ولكن هذا أصبح واقعا تحقق في إطار مشروع "أصدقاء الدراسة في بريمن".

ويوجد هذا الفصل الدراسي في حي جروبلنجن، بمدينة بريمن الكائنة في المنطقة الشمالية الغربية من ألمانيا، والمعروف بالتنوع الثقافي لسكانه.

وفي مقابل المساعدة في التدريس يحصل الطلاب والطالبات الشباب، على غرف مجانية يقيمون فيها بدون دفع إيجارها، داخل شقة مشتركة قريبة من المدرسة.

ويقيم في هذا الحي كثير من الأطفال الذين لا تعد الألمانية لغتهم الأصلية، كما أن معدل تخرج التلاميذ من المدارس في هذا الحي منخفض، مقارنة بأحياء أخرى في بريمن.

وترى حكومة ولاية بريمن أن هذا المشروع يساعد الأطفال القادمين من خلفيات أقل في المستوى الاجتماعي والاقتصادي ويحسن آفاقهم التعليمية.

ومن فوائد المشروع أنه يتيح للطلبة الجامعيين غرفا يقيمون فيها بالمجان، كما يتيح لهم الاطلاع بشكل مفصل على الظروف التي تعمل فيها المدارس، والتعرف على أوجه الحياة في حي جديد.

كما يشارك في المشروع عدد من شركات الإسكان ومنظمات رعاية الطفولة.

وبالإضافة إلى المساعدة في مجال التدريس، فإن مبادرة أصدقاء الدراسة تتيح للتلاميذ أيضا مساحات للإبداع.