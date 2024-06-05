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مسلحون يهاجمون معهد كامبرج البريطاني جنوبي العراق

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 4:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 4:09 م

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن أحد عناصر الشرطة أصيب بحروح جراء قيام مسلحين بالهجوم على معهد كامبرج البريطاني في محافظة الديوانية /280كم جنوبي بغداد.

وقالت المصادر، إن مسلحين هاجموا بقنبلة يدوية  معهد كامبرج في حي العروبة بمحافظة الديوانية مما تسبب بإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها إعتقلت اليوم مجموعة جديدة من المتهمين الذين أقدموا على استهداف بعض المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد وفق قانون الإرهاب العراقي.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الثلاثاء، اعتقال مجموعة من المتورطين في الهجمات التي طالت سلسلة مطاعم "كي في سي" الأمريكية ومكتب وكالة شركة كتر بلر للمعدات  الثقيلة الأمريكية ومعهد كامبرج البريطاني في بغداد.

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