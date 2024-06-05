استطلاع: 80% من الألمان يريدون المزيد من فرص العمل لكبار السن

أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الألمان يرغبون في أن يكون سوق العمل أكثر انفتاحا أمام كبار السن.

وفي الاستطلاع الذي أجراه الباحث في القضايا المستقبلية في هامبورج هورست أوباشوفسكي بالتعاون مع معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، أيد 80% من الألمان عبارة: "في مجتمع تطول فيه الحياة يجب أن يكون هناك المزيد من فرص العمل للموظفين الأكبر سنا".

وبلغت نسبة التأييد بين النساء 82%، والرجال 78%. وكان معدل الموافقة أقل بين خريجي المدارس المتوسطة (77%) وذوي الدخل المنخفض (74%).

وأوضح أوباشوفسكي /83/ أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالحاجة والطلب عند الشيخوخة، مشيرا إلى أن شعور كبار السن بأنهم لا زالوا مهمين على المستوى الاجتماعي أمر يحظى بتقدير مماثل لتقديرهم للمدخرات المالية، وقال: "بقدر ما يقدر الألمان متوسط العمر المتوقع المرتفع، فإنهم حريصون أيضا على الحفاظ على نوعية حياتهم الشخصية حتى سن الشيخوخة".

وبعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني على حزمة معاشات تقاعدية ثانية في نهاية مايو الماضي، أعلن وزير العمل هوبرتوس هايل عن المزيد من خطوات الإصلاح التي من شأنها أن تشمل حوافز لتمديد طوعي لعمل كبار السن. وأشار هايل إلى عملية نقاش مستمرة مع رجال الأعمال والنقابات العمالية. وقال هايل: "يتعلق الأمر بضمان أن يستمر الأشخاص - الذين يريدون ويستطيعون - في العمل طوعا لفترة أطول"، مضيفا أنه ستكون هناك مقترحات في هذا الشأن هذا الصيف.