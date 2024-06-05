سوء تقدير المخاطر يؤدي لوفاة 50 شخصا سنويا على منحدرات الألب السويسرية

يلقى ما يقرب من خمسين شخصا سنويا حتفهم خلال التنزه سيرا أو التسلق في الجبال السويسرية. وتدفع تلك الأرقام المسؤولين المحليين لتحسين الإجراءات للحد من الوفيات خلال التسلق والتي تجاوزت نظيرتها في أي رياضة أخرى.

وقال المجلس السويسري للوقاية من الحوادث في بيان مؤخرا إن 37 ألف شخص آخرين يصابون على الجبال السويسرية سنويا، مما يجعل أكبر مقصد سويسري أكثرها فتكا أيضا.

وأضاف المجلس السويسري للوقاية من الحوادث في بيان "غالبا ما تقع الحوادث لأن المتنزهين يسيؤون تقدير المخاطر والتحديات على طول الطريق". ويقول المسؤولون إن هذا يجعل التخطيط الحذر ضروري.

وتابع أن العدد المرتفع من الحوادث يرجع إلى حقيقة أن التنزه سيرا هو أحد أكثر الرياضات شعبية في سويسرا حيث يقوم نحو 60 % من السكان السويسريين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بالتنزه سيرا بانتظام.

ويعتزم المسؤولون الآن تقييم المسارات بواسطة خبراء وفق الأخطار مثل خطر السقوط والقدرة على إدارة المسار بأكمله. وأشار المجلس السويسري إلى أن الكثير من الحوادث تقع نتيجة لأن الأشخاص يبالغون في تقييم قدراتهم.

وبالنسبة لجبال الألب النمساوية، فأن حصيلة الوفيات مرتفعة أيضا حيث توفى 266 شخصا في 2023 خلال التنزه سيرا أو التزلج أو تسلق الجبل، وكانت أغلبية الوفيات ناتجة عن مشكلات القلب والأوعية الدموية، بحسب مسؤولين محليين. وفي 66 حالة، توفي أشخاص جراء السقوط.