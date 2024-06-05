منظمة الفاو تطلق تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 السبت المقبل

تطلق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، السبت المقبل الموافق 8 يونيو، تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2024.

وأشارت المنظمة، في بيان تلقت "الشروق" نسخة منه، اليوم، إلى أن تقرير حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم (SOFIA)، هو تقرير رئيسي صادر عن (الفاو)، ويقدم تحليلاً شاملاً للحالة والاتجاهات العالمية والإقليمية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ويضم التقرير بيانات جديدة عن إنتاج واستهلاك وتجارة المنتجات المائية وإحصاءات محدثة عن العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، و مؤشر حالة المخزونات والاستدامة والاتجاهات ذات الصلة.

كما يشمل دراسات حالة تسلط الضوء على الأمثلة الناجحة للتحول الأزرق في العمل، وتقدم أدلة على الاستراتيجيات المؤثرة التي تعزز استدامة القطاع، إضافة إلى تحليل مفصل لتأثير التذبذب الجنوبي لظاهرة النينيو على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية.

ويتضمن تقرير 2024 أيضًا "التحول الأزرق في العمل"، وهي خارطة طريق تم اعتمادها في عام 2022، توضح كيف تقود المنظمة الجهود والمبادرات التعاونية بالتنسيق الوثيق مع الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتوجيه عمليات السياسات العالمية ونشر أفضل الممارسات لدعم التنمية المستدامة. وتكثيف وتوسيع تربية الأحياء المائية المستدامة، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، وتحسين سلاسل القيمة الغذائية المائية.