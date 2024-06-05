تعليم بني سويف يبحث الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وآليات العمل بمركز توزيع الأسئلة

أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه تم عقد اجتماع موسع بشان الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام ورمضان رجب مدير الشؤون القانونية ولبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلبة وذلك لمناقشة آليات العمل بمركز توزيع الأسئلة.



وأكد وكيل الوزارة، أن الامتحانات أمن قومي، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود المبذولة والتي تسهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة لأبنائنا الطلاب.

وشدد على دورهم في تحقيق انضباط وتذليل أية المعوقات من خلال تحديد الواجبات والمسؤوليات والالتزام بتنفيذ الآليات والإجراءات الهامة، والإلتزام بالمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 10يونيو المقبل.



ونوه بضرورة الإلتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال مركز توزيع الاسئلة، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان، وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

ووجه بضرورة العمل على توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.