السعودية وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

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أعلنت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا اليوم الأربعاء ممثلتين باتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الإثيوبية عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من (250) مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الحويزي: إن تأسيس مجلس أعمال بين المملكة وإثيوبيا يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين والإثيوبيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية".

واستعرض ملتقى الأعمال المشترك فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في إثيوبيا، وبخاصة بالمناطق الصناعية وفي مجالات الزراعة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الأخرى محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

وقام وفد الأعمال السعودي بزيارة لعدد من المواقع الرئيسية بإثيوبيا شملت المنطقة الصناعية الشرقية، ومشروع مدينة تشاكا، ومجمعات إنتاج الأعلاف وصناعة القهوة، اطلع خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة.