الكويت توقع عقدا مع شركة فرنسية لتطوير أنظمة الأرصاد الجوية بالمطار

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وقعت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عقدا مع شركة (متيو فرانس) الفرنسية لتنفيذ مشروع تطوير أنظمة الأرصاد الجوية في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 12.8 مليون دينار كويتي (نحو 41.8 مليون دولار أمريكي).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، عن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في (الطيران المدني) سعد العتيبي قوله إن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة تشمل 11 مشروعا لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي.

وأضاف العتيبي، أن العقد يتكون من جزئين هما نظام تحذير للغبار المحلي والعواصف الرملية مع الاستشارات ونظام الجيل الثاني لمعالجة بيانات الأرصاد الجوية.

وأوضح أن مدة العقد تبلغ 930 يوما تليها أربع سنوات ضمان وصيانة، مبينا أن المشروع يقوم بالتحذير من اقتراب العواصف للكويت لسلامة الطيران والصحة العامة ويظهر مدى جودة الهواء.

وأفاد بأن المشروع يتكون من نظام الجيل الثاني من أجهزة نظام معالجة بيانات الأرصاد الجوية وتتفرع منه تسعة أنظمة تنحصر في الحصول على البيانات والأرشيف والتخزين والمعالجة والتنبؤ والإنتاج ومراقبة الإنتاج والأنظمة.