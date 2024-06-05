 السفارة السعودية بالقاهرة: نقدر جهود السلطات المصرية الحثيثة لكشف ملابسات واقعة المواطن هتان شطا - بوابة الشروق
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السفارة السعودية بالقاهرة: نقدر جهود السلطات المصرية الحثيثة لكشف ملابسات واقعة المواطن هتان شطا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 9:26 م

أكّدت السفارة السعودية بالقاهرة، صحة العثور على المفقود هتان شطا في مصر، وذلك بعد سحب عينة "dna"، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، مساء الأربعاء: "إشارة إلى واقعة اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة أنها تلقت بلاغا من السلطات المصرية تفيد فيه بالعثور على جثة يُعتقد أنها تعود للمواطن المفقود".

وأضاف: "تم أخذ عينة dna للتأكد من حالة الاشتباه وقد جاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا مع عدم وجود شبه جنائية لوفاته".

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة".

 

 

 

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، اليوم قالت فيه: "بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية".

وأسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وأشارت الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.

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