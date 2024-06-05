مصدر أمني لبناني: إصابة حارس أمن في الهجوم على السفارة الأمريكية

قال مصدر أمني لبناني، إن «الجيش أطلق النار على منفذ الهجوم على مبنى السفارة الأمريكية في عوكر، صباح الأربعاء، وتمكّن من توقيفه».

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع فضائية «النهار» اللبنانية، أنّ «حارسًا للأمن في السفارة أصيب جرّاء الهجوم، وجُرح آخر وهو مطلق النار الموقوف في عهدة الجيش».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف»