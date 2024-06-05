أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية بالأسلحة والذخيرة الحية

أجرت القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية، مناورات جوية مشتركة بالأسلحة والذخيرة الحية، وذلك في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وبالإضافة إلى الطائرات المقاتلة من الدولتين، شاركت أيضا قاذفة القنابل بي-وان بي طويلة المدى من الولايات المتحدة في التدريبات، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ولم يتضح بالضبط أين تم إجراء التدريبات.

ويشار إلى أنه لأول مرة منذ سبعة أعوام، يتردد أنه تم إسقاط قنابل نظام ذخائر الهجوم المباشر المشتركة خلال التدريبات الجوية. ويقول الجيش الأمريكي إن ذخائر الهجوم المباشر المشتركة تعد نظاما للتوجيه، يمكن من خلاله تحويل القنابل التي تسقط سقوطا حرا إلى أسلحة يتم توجيهها بدقة.

وتأتي أحدث التدريبات العسكرية في أعقاب قرار كوريا الجنوبية تعليق اتفاقية عسكرية تم التوصل إليها خلال عام 2018 مع كوريا الشمالية بناء على إجراءات بناء الثقة في الحدود التي تخضع لإجراءات عسكرية مشددة.