أسترازينيكا تنتهي من الاستحواذ على فيوجن فارما

أعلنت شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، اليوم الأربعاء، الانتهاء من الاستحواذ على فيوجن فارماسيوتيكالز وهي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير الجيل القادم من النظائر المشعة.

وأكملت أسترازينيكا، من خلال شركة تابعة لها، الاستحواذ على كل أسهم فيوجن القائمة وفق الاتفاق النهائي.

وأجريت عملية الاستحواذ بموجب خطة ستدفع فيها أسترازينيكا 21 دولارا نقدا للسهم الواحد مقابل شراء فيوجن فارماسوتيكالز.

كما سيحصل المساهمون في فيوجن على حق قيمة طارئة غير قابل للتحويل بواقع 3 دولارات للسهم الواحد. وسوف يتم دفع ما سبق عند تحقيق عناصر تنظيمية معينة قبل 31 أغسطس 2029.

وبالنظر إلى الدفع المسبق وحق القيمة الطارئة، سوف تصل قيمة الصفقة إلى نحو 4ر2 مليار دولار.

ونتيجة لعملية الاستحواذ أصبحت فيوجن شركة مملوكة بالكامل لأسترازينيكا وتوجد عملياتها في كندا والولايات المتحدة.

وتكمل عملية الاستحواذ محفظة أسترازينيكا في علم الأورام بإضافة خط فيوجن في مجال النظائر المشعة الذي يشمل برنامجها الأكثر تقدما "إف بي آي- 2265" وهو علاج جديد محتمل للمرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء.