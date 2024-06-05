معهد التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا بعنوان اقتصاديات الرياضة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

عقد معهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا حول: "اقتصاديات الرياضة"، للمديرين التنفيذيين بالاتحادات الرياضية (الأولمبية، غير الأولمبية، البارالمبيه) والذي يقام خلال الفترة من 3 يونيو حتى 10 يونيو 2024؛ تفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات.

وفي هذا السياق، أوضح أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من الاهتمام بضرورة "اقتصاديات الرياضة" والتي تمثل أحد الموضوعات الهامة في ميدان علم الاقتصاد والرياضة حديثاً؛ وهي توضّح الارتباط الوثيق والاعتماد المتبادل بين الاقتصاد والرياضة، فضلاً عن أنها تحدّد المجال المشترك بينهما.

وحول محتوى البرنامج التدريبي، أضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يتضمن الحديث عن الحوكمة والتنمية المستدامة وأثارهما على اداء واهداف التنمية المستدامة والمجال الرياضي، دعم الشفافية والمساءلة والاستدامة في المؤسسات الرياضية، معايير التميز المؤسسي كأساس للرقابة المالية والاستثمار "الواقع &المأمول"، إدارة المؤسسات الرياضية بين وقائع" التزييف والتزوير &النزاهة والشفافية"، التسويق الجديد في الرياضة "تطبيقات-تحديات"، مستقبل المنافسات والعقود الرياضية، تجارب احترافية في إدارة المؤسسات الرياضية.

يشار إلى مشاركة كل من كمال درويش، احمد فاروق، وحسام الدين مصطفى، وأشرف عبد المعز، وعمرو نبيل في التدريب في البرنامج.