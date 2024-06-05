النائب العام يلتقِي نظيره اليمني بمكتبه بالقاهرة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، قاهر مصطفى علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.

ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتيْن، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن. وفي خلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن.

وفي ختام اللقاء وجه الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.