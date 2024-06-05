محكمة تايلاندية تنظر في حل حزب المعارضة الرئيسي

أعلنت المحكمة الدستورية في تايلاند أنها سوف تنظر يوم 12 يونيو الجاري التماسا قدمته لجنة الانتخابات لحل حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام".

وقالت المحكمة في بيان اليوم الأربعاء، إن الحزب الناشئ قدم دفاعه كتابة إلى المحكمة أمس الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في البيان أن حزب "إلى الأمام" يجب ألا يدلي بأي بيانات عامة بشأن القضية قبل صدور حكم المحكمة حيث أن هذا يمكن يؤثر على الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن حزب "إلى الأمام" الذي فاز بأكبر عدد في المقاعد في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، أدين في وقت سابق بخرق الميثاق بسبب جهوده الرامية لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.